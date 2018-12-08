Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

ABD'de 69 yaşındaki bir kadın içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 16:52:19 Güncelleme: 18:04:14
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

ABD'de 69 yaşındaki bir kadın içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı.

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

Bir yıllık süreçte beyin yiyen amip, kadının beynindeki sinir dokuyu gün geçtikçe yedi ve beyni kanlı lapaya dönüştürdü.

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

Baş ağrısı katlanılamaz düzeye gelen kadın sinüs enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran kadının sol kolunu kontrol edemediği ve mantıklı düşünemediği fark edildi.

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

Balamuthia mandrillaris tipi amip kaptığı tespit edilen kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Oldukça nadir görülen vaka International Journal of Infectious Diseases dergisinde de yer aldı.

İlk olarak 1986 yılında keşfedilen Balamuthia mandrillaris tipi amip bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü. Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen Balamuthia mandrillaris'in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...

Vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çalan Shilliday'da sistemik skleroz tespit edildi. Talihsiz adamın el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangrenanlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çingene Kızı mozaiği törenle ziyarete açıldı
"Çingene Kızı" mozaiği törenle ziyarete açıldı