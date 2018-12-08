Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Birden bu hale geldi...
ABD'de 69 yaşındaki bir kadın içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 16:52:19 Güncelleme: 18:04:14
Balamuthia mandrillaris tipi amip kaptığı tespit edilen kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Oldukça nadir görülen vaka International Journal of Infectious Diseases dergisinde de yer aldı.
İlk olarak 1986 yılında keşfedilen Balamuthia mandrillaris tipi amip bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü. Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen Balamuthia mandrillaris'in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.
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