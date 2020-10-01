Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Büyük tepsiler yerine küçük oval alüminyum tabakları kullanın. Bu küçük tabaklarda fındık da kavurabilirsiniz, hamburger peyniri de eritebilirsiniz, et de pişirebilirsiniz. Kenarları yüksek olduğu için akıtmaz, hafif ve ince olduğu için mutfakta çok yer kaplamaz. Üstelik porsiyonları da kolayca ayarlayabilirsiniz.