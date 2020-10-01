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Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Mutfakta hem kolaylık hem de lezzetli yemeklerin sırrı bazı püf noktalarını bilmekten geçiyor. Restoranlarda şeflerin yüzlerce kişiye yemek yaptığı düşünüldüğünde bu püf noktaları hayat kurtaracak cinsten. İşte o tüyolar...

01.10.2020 10:26 - Son Güncelleme: 01.10.2020 10:26
Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Restoran mutfakları yemek pişirmeyi ve yemeyi sevenler için dünyanın en büyüleyici yerleri olabilir.

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Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Özellikle servisin yoğun olduğu saatlerde restoran mutfaklarındaki aralıksız çalışma, birçok siparişin aynı anda hazırlanması, ortaya koyulan hız ve beceriye hayran olmamak elde değil.

Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Siz de kendi mutfağınızda yemek yaparken profesyonel mutfaklarda çok işe yarayan birkaç hile ve ipucundan faydalanmak isterseniz listemize bir göz atın. Hayatınızı kolaylaştıracak bir şeyler bulabileceğinize eminiz.

Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Peynir, et gibi yumuşak gıdaları doğramadan ya da rendelemeden önce 10 dakika kadar buzlukta bekletip hafifçe sertleşmelerini sağlayın. Böylece daha kolay kesilecekler ve işiniz daha çabuk bitecek.

Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...

Büyük tepsiler yerine küçük oval alüminyum tabakları kullanın. Bu küçük tabaklarda fındık da kavurabilirsiniz, hamburger peyniri de eritebilirsiniz, et de pişirebilirsiniz. Kenarları yüksek olduğu için akıtmaz, hafif ve ince olduğu için mutfakta çok yer kaplamaz. Üstelik porsiyonları da kolayca ayarlayabilirsiniz.

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