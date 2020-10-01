Dikkat etmiyoruz hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Soğanı yüksek ateşe atarsanız...
Mutfakta hem kolaylık hem de lezzetli yemeklerin sırrı bazı püf noktalarını bilmekten geçiyor. Restoranlarda şeflerin yüzlerce kişiye yemek yaptığı düşünüldüğünde bu püf noktaları hayat kurtaracak cinsten. İşte o tüyolar...
01.10.2020 10:26
- Son Güncelleme: 01.10.2020 10:26
Büyük tepsiler yerine küçük oval alüminyum tabakları kullanın. Bu küçük tabaklarda fındık da kavurabilirsiniz, hamburger peyniri de eritebilirsiniz, et de pişirebilirsiniz. Kenarları yüksek olduğu için akıtmaz, hafif ve ince olduğu için mutfakta çok yer kaplamaz. Üstelik porsiyonları da kolayca ayarlayabilirsiniz.
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