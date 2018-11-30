Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlu, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir komiser yardımcısı. Görevine başlayalı ise sadece 6 ay oldu. Hakkari'deki sınırda görev yapan 26 yaşındaki Dicle Elçeoğlu, mesai sonrası miniklere kick boks eğitimi veriyor.
30 Kasım 2018 Cuma, 17:41:21
Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
DİĞER GALERİLER