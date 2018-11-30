Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet

Dicle Elçeoğlu, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir komiser yardımcısı. Görevine başlayalı ise sadece 6 ay oldu. Hakkari'deki sınırda görev yapan 26 yaşındaki Dicle Elçeoğlu, mesai sonrası miniklere kick boks eğitimi veriyor.

30 Kasım 2018 Cuma, 17:41:21
Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı.

Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

Elçeoğlu, 6 ay önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi.

Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

Görevlendirildiği Sancak Tepe üs bölgesinde nöbet tutan Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'la görüşerek, küçüklere ücretsiz kick boks eğitimi vermek istediğini söyledi

Dicle Elçeoğlu'ndan hem vatani görev hem halka hizmet
Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks kursuna ilgi, her geçen gün arttı. Kısa sürede çocukların sayısı 40'a ulaştı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrenciye, Polisgücü Spor Kulübü adı altında lisans verildi.

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