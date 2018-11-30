Dicle Elçeoğlundan hem vatani görev hem halka hizmet

İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks kursuna ilgi, her geçen gün arttı. Kısa sürede çocukların sayısı 40'a ulaştı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrenciye, Polisgücü Spor Kulübü adı altında lisans verildi.