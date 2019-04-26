DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği DGS kılavuzu da yayımlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavının detayları belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2019 DGS ile ilgili merak edilenler...