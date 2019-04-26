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DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin takvimine göre 26 Nisan'dan itibaren alınmaya başlanan DGS başvurularının detayları da yayınlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Peki, DGS başvuruları nasıl yapılır? Kılavuza göre DGS'ye kimler başvuru yapabilirler? DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte 2019 DGS başvuru ve sınavı hakkında merak edilen her şey...

26.04.2019 10:52 - Son Güncelleme: 26.04.2019 10:52
DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği DGS kılavuzu da yayımlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavının detayları belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2019 DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

2019 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2019 DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, DGS sınav ücret ücreti 120,00 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabilecekler.

DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

DGS başvuru kılavuzu 2019: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

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