RAMAZAN İMSAKİYE
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Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.

08.05.2020 14:35 - Son Güncelleme: 08.05.2020 14:35
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
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