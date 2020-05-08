Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.
08.05.2020 14:35
- Son Güncelleme: 08.05.2020 14:35
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