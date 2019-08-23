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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Kan donduran görüntüler... Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun timsahı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avustralya'da çekilen görüntülerde timsahın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev Hint pitonunun, timsahı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...

23.08.2019 20:51 - Son Güncelleme: 16.10.2019 16:16
Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Avustralya'da ürkütücü anlar.

Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.

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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Kurban kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.

Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.

Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Avustralya'da bir piton, bir timsahı yuttu.

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