Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! Kanınız donacak

Kan donduran görüntüler... Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun timsahı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avustralya'da çekilen görüntülerde timsahın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev Hint pitonunun, timsahı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...

23.08.2019 20:51 - Son Güncelleme: 16.10.2019 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





