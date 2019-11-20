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Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu o görüntüler!

Bu görüntüleri görenler gözlerine inanamadı. İki çocuk annesi kadının kaybolmasıyla birlikte alarma geçen kişiler, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerine şoke oldular. Dev yılan öldürülerek içi açıldığı dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar...

20.11.2019 13:32 - Son Güncelleme: 20.11.2019 13:32
Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu görüntüler!

İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu görüntüler!

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü

Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu görüntüler!

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu görüntüler!

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

Dev piton kadını yuttu... Görenler gözlerine inanamadı! İşte pitonun kadını yuttuğu görüntüler!

Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.

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