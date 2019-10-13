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Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

Dev piton 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Wa Tiba'yı yuttu. Bir süre haber alınamayan kadın için başlatılan arama çalışmaları sonrasında herkesi şoke eden bir görüntüyle karşılaşıldı. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldılar! İki çocuk annesi Wa Tiba'nın dev piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar...

13.10.2019 14:36 - Son Güncelleme:
Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü

Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

Dev piton kadını böyle yuttu! İşte dehşete düşüren anlar...

Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.

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