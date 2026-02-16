Derin uykudan 23 dakika çalıyor! Pembe gürültü dinlemek zararlı mı? Yeni araştırma ortaya çıktı

LABORATUVAR ORTAMINDA YAPILAN DENEY

Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, Avrupa ve Kanada'daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttükleri çalışmada 21 ile 41 yaş arasında değişen, uyku bozukluğu bulunmayan ve daha önce uyku için gürültü kullanmamış 25 yetişkini inceledi.

Katılımcılar yedi gece boyunca uyku laboratuvarında kaldı. Her gece sekiz saat uyumaları istendi.

İlk gece katılımcılar ortama alışmaları için sessiz ortamda uyudu. Sonraki gecelerde farklı ses koşulları uygulandı. Bir gece uçak sesi, araç sesi ve bebek ağlaması gibi çevresel gürültüler dinletildi. Başka bir gece yalnızca pembe gürültü verildi. Diğer gecelerde sessiz ortam, çevresel gürültü ile pembe gürültünün birlikte verildiği ortam ve çevresel gürültü ile kulak tıkacı kullanılan ortam test edildi.