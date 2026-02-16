PODCAST CANLI YAYIN

Derin uykudan 23 dakika çalıyor! Pembe gürültü dinlemek zararlı mı? Yeni araştırma ortaya çıktı

Sleep dergisinde yayımlanan araştırma uykuya yardımcı olduğu düşünülen pembe gürültünün REM ve derin uyku süresini azaltabileceğini ortaya koydu. Bulgular özellikle çocuklar ve uzun süreli kullanım açısından temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Sciencealert'te yer alan habere göre, pembe gürültü farklı frekanslara yayılan sürekli sesleri ifade eden geniş bant gürültü türlerinden biridir. Beyaz gürültü en bilinen örnek olsa da kahverengi ve mavi gürültü gibi farklı varyasyonlar da bulunur. Bu ses türleri frekanslara göre ses yoğunluğunun değişmesiyle birbirinden ayrılır.

Beyaz gürültü genellikle çevresel sesleri maskelemek veya kulak çınlamasını azaltmak için kullanılır. Ancak araştırmalar beyaz gürültünün etkileri konusunda net sonuçlar ortaya koymuş değildir. Bazı çalışmalarda fayda görülürken bazıları potansiyel risklere işaret eder.

Pembe gürültü ise düşük frekanslarda daha güçlü olduğu için daha yumuşak ve doğal algılanır. Yağmur veya şelale sesine benzetilir. Bu nedenle birçok uygulama ve cihaz pembe gürültüyü uyku destekleyici olarak sunar.

LABORATUVAR ORTAMINDA YAPILAN DENEY
Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, Avrupa ve Kanada'daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttükleri çalışmada 21 ile 41 yaş arasında değişen, uyku bozukluğu bulunmayan ve daha önce uyku için gürültü kullanmamış 25 yetişkini inceledi.
Katılımcılar yedi gece boyunca uyku laboratuvarında kaldı. Her gece sekiz saat uyumaları istendi.

İlk gece katılımcılar ortama alışmaları için sessiz ortamda uyudu. Sonraki gecelerde farklı ses koşulları uygulandı. Bir gece uçak sesi, araç sesi ve bebek ağlaması gibi çevresel gürültüler dinletildi. Başka bir gece yalnızca pembe gürültü verildi. Diğer gecelerde sessiz ortam, çevresel gürültü ile pembe gürültünün birlikte verildiği ortam ve çevresel gürültü ile kulak tıkacı kullanılan ortam test edildi.

Katılımcılar her sabah uyku kalitelerini değerlendiren anketler doldurdu. Ayrıca bilişsel ve kalp-damar testleri uygulandı. Uyku sırasında fizyolojik veriler de kayıt altına alındı.

DERİN UYKU VE REM SÜRESİNDE AZALMA
Sessiz gecelerle karşılaştırıldığında çevresel gürültüye maruz kalan katılımcıların derin uyku evresinde ortalama 23 dakika daha az zaman geçirdiği belirlendi. Yaklaşık 50 desibel seviyesindeki pembe gürültünün tek başına kullanıldığı gecelerde ise REM uykusunda ortalama 19 dakikalık azalma görüldü.
Çevresel gürültü ile pembe gürültünün birlikte verildiği gecelerde hem derin uyku hem REM süresi daha da azaldı. Katılımcılar bu gecelerde daha fazla uyanıklık yaşadı.

KULAK TIKACI DİKKAT ÇEKEN SONUÇ VERDİ
Araştırmada dikkat çeken tek istisna kulak tıkacı kullanılan geceler oldu. Kulak tıkacı kullanan katılımcılarda pembe gürültü, çevresel gürültü veya her ikisinin birlikte olduğu gecelerde belirgin uyku farkı gözlenmedi. Bu durum kulak tıkaçlarının daha güvenli bir alternatif olabileceğini düşündürdü.

BEYİN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK UYARISI
Araştırmanın yazarlarından uyku bilimci Mathias Basner, REM ve derin uykunun beyin sağlığı için kritik olduğunu vurguladı. REM uykusunun hafıza oluşumu, duygusal denge ve beyin gelişiminde önemli rol oynadığı belirtildi. Bu nedenle özellikle çocuklar için risk ihtimaline dikkat çekildi.