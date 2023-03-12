Deprem üstadı yine konuştu! İl il tehlikeyi açıkladı! Kayseri'yi bilmişti sırada Sivas... Prof. Dr. Naci görürden yeni deprem uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür yeni deprem uyarısı! Kayseri'deki depremi de bilmesinin ardından uzman isimn söylediği her detay büyük ilgi çekiyor. şte Naci Görür'en yeni deprem uyarıları...
12.03.2023 12:00 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:01
Naci Görür deprem uyarısı en merak edilenler arasında yerini aldı. Yaşanan deprem felaketi sonrası her dediği çıkan Görür'den gelen yeni uyarılar büyük ilgi çekti. Marmara depreminin yanı sıra Kayseri'yi uyaran Görür'ün peş peşe yaşanan Kayseri depremleri oldukça şaşırtmıştı. Şimdi ise uzman isim yeni illeri sıraladı. İşte büyük İstanbul depremi ve Naci Görür'ün yeni yorumları...
Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti. İşte Naci Görür'ün son açıklamaları...