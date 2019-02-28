"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.

28.02.2019 14:12 - Son Güncelleme: 28.02.2019 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





