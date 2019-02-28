GaleriYaşam

"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.

28.02.2019 14:12 - Son Güncelleme: 28.02.2019 14:13
Deprem kahini Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınladı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Frank Hoogerbeets bugün 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Frank Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101 28 Şubat 2019 aktüel ürünler! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
A101 28 Şubat 2019 aktüel ürünler! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?