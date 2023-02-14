Vav TV İzle
Haberler Yaşam Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar'daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama

Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar'daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sararken dün İstanbul'da ilginç bir doğa olayı yaşandı. Avcılar'da deniz metrelece çekildi. Görenleri telaşlandıran görüntü sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş bir açıklama geldi.

14.02.2023 17:52 - Son Güncelleme: 14.02.2023 17:55
Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dün İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Avcılar'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

KÜÇÜK KUMSAL'DA DENİZ ÇEKİLDİ

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.

Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

Bölge sakinlerinden Abdurrahman Bilen, 40 yıldır Avcılar'da ikamet ettiğini belirterek, eskiden de 1-2 metre gerçekleşen sudaki çekilmenin ilk defa bu kadar çok olduğunu söyledi.

Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.

Bölgede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Necdet Kaçaker de yaşanan olayın her sene gerçekleştiğini anlatarak, "Deniz gitti diye bir şey yok, her sene böyle poyrazdan dolayı gidiyor, geri geliyor. Cuma günü lodos olur su yerine gelir." dedi.

SON DAKİKA