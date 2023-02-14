Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar’daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi’nden flaş açıklama

Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.

Bölgede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Necdet Kaçaker de yaşanan olayın her sene gerçekleştiğini anlatarak, "Deniz gitti diye bir şey yok, her sene böyle poyrazdan dolayı gidiyor, geri geliyor. Cuma günü lodos olur su yerine gelir." dedi.