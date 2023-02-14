Deniz metrelerce çekilmişti! Avcılar'daki görüntünün sebebi ortaya çıktı... İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sararken dün İstanbul'da ilginç bir doğa olayı yaşandı. Avcılar'da deniz metrelece çekildi. Görenleri telaşlandıran görüntü sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş bir açıklama geldi.
14.02.2023 17:52 - Son Güncelleme: 14.02.2023 17:55
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dün İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Avcılar'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.
Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.
Bölgede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Necdet Kaçaker de yaşanan olayın her sene gerçekleştiğini anlatarak, "Deniz gitti diye bir şey yok, her sene böyle poyrazdan dolayı gidiyor, geri geliyor. Cuma günü lodos olur su yerine gelir." dedi.