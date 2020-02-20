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Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Hayvanlar aleminde birbirinden ilginç ve korkunç canlılar yer alıyor. Bu bağlamda Meksika plajında yürüyüş yaparken tesadüfen bulunan canlı yürekleri ağza getirdi! Ne gözü var ne yüzgeci! Meksika'nın Destiladeras plajında yürüyüş yapan vatandaşlar, gözü ve yüzgeci olmayan deniz aslanı ve yunus balığı arası bir canlıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Meksika'nın turistik sahili Destiladeras'te, yunus balığına benzeyen yüzgecsiz ve gözleri olmayan bir canlı kıyıya vurdu.

20.02.2020 16:24 - Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24
Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Plajda yürüyen insanlar tarafından bulunan canlının, yunus balığı ya da fok balığı olduğu düşünüldü ama ikisi de değildi.

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Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Ne tür bir balık olduğu tespit edilemeyen ilginç canlı, keskin dişleri ve ilginç kuyruğuyla sosyal medyada günün konusu oldu.

Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Balıkçılar ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını balığın okyanusun dibinden sahile vurmuş olabileceğini söyledi.

Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Yetkililer balığın türünü bulmak için çalışmalar başlattı.

Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık.

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