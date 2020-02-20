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Deniz kenarına gelenlerin yürekleri ağza geldi! Ne gözü var ne de...Bu canlı şoke etti

Hayvanlar aleminde birbirinden ilginç ve korkunç canlılar yer alıyor. Bu bağlamda Meksika plajında yürüyüş yaparken tesadüfen bulunan canlı yürekleri ağza getirdi! Ne gözü var ne yüzgeci! Meksika'nın Destiladeras plajında yürüyüş yapan vatandaşlar, gözü ve yüzgeci olmayan deniz aslanı ve yunus balığı arası bir canlıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Meksika'nın turistik sahili Destiladeras'te, yunus balığına benzeyen yüzgecsiz ve gözleri olmayan bir canlı kıyıya vurdu.

20.02.2020 16:24 - Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





