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Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle peygamber Efendimiz (sav) Hz. Nuh`tan itibaren bütün peygamberlerin, kendi ümmetlerini ona karşı uyardıklarını haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir. Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi.Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek. Daha sonra ise... İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri...

07.11.2019 17:27 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58
Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

Deccal kimdir ve ne yapacak?

Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle peygamber Efendimiz (sav) Hz. Nuh`tan itibaren bütün peygamberlerin, kendi ümmetlerini ona karşı uyardıklarını haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

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