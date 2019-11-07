Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler bir bir karşımıza çıkıyor (Deccal kimdir ve ne yapacak)

Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle peygamber Efendimiz (sav) Hz. Nuh`tan itibaren bütün peygamberlerin, kendi ümmetlerini ona karşı uyardıklarını haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir. Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi.Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek. Daha sonra ise... İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri...

07.11.2019 17:27 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





