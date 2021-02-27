Daha önce yere dökülüyordu! Kayısı çağlasının kilosu 100 TL'den satılıyor
Mersin Erdemli ilçesinde, erik ve badem çağlasının ardından 5 yıl öncesine kadar üreticiler tarafından yere dökülen kayısı çağlasının ilk hasadı gerçekleştirildi. Daha önce seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, şimdilerde kilogramını 100 TL'den satılıyor.
Erdemli ilçesinde kayısı ağaçlarında seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, ekşi ve lezzetli tadı keşfedilince katma değeri yüksek meyveye dönüştü. Özellikle aş eren hamile kadınlar tarafından talep gören, havaların ısınması nedeniyle 20 gün önce hasadına başlanan kayısı çağlası, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor.
Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. Çağlalarımızın ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 TL'den sattık. Ben bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum dedi.
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilk kayısı çağlasının hasadına katılarak, üreticilere bol ve bereketli sezon diledi. Erdemli'de her geçen gün ürün çeşitliliği arttığını aktaran Şahin, Limon ve domates üreticiliği ile birlikte turfanda meyve yetiştiriciliğinde Erdemli artık Türkiye'de önde gelen ilçeler arasında yerini aldı.