Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı. Alfa Magnetik Spektrometre (AMS) olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek araştırmacıların anti-madde diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkındaki araştırmalarına yardımcı oluyor.

18.11.2019 21:35 - Son Güncelleme: 18.11.2019 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





