Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...
NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı. Alfa Magnetik Spektrometre (AMS) olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek araştırmacıların anti-madde diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkındaki araştırmalarına yardımcı oluyor.
ESKİ NASA ÇALIŞANINDAN HEYECANLANDIRAN UZAYLI AÇIKLAMASI…
Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.