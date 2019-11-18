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Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı. Alfa Magnetik Spektrometre (AMS) olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek araştırmacıların anti-madde diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkındaki araştırmalarına yardımcı oluyor.

18.11.2019 21:35 - Son Güncelleme: 18.11.2019 21:35
Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı.

Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

.Alfa Magnetik Spektrometre (AMS) olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek araştırmacıların anti-madde diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkındaki araştırmalarına yardımcı oluyor.

Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

NASA tarafından yapılan açıklamada, Luca Parmitano ve Andrew Morgan isimli astronotların cihazın soğutma işlemini değiştirme uzay görevine başladığı ve bu görevin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık uzay görevi olduğu belirtildi

Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

Ayrıca astronotların 6,5 saat uzayda kalarak cihazın soğutma sistemini yenileyeceği bildirildi.

Astronotların sistemle ilgili çalışmaları NASA tarafından canlı yayınlanıyor.

Daha önce yapılmamıştı! NASA bu görüntülerle duyurdu: Şimdiye kadar yapılmış...

ESKİ NASA ÇALIŞANINDAN HEYECANLANDIRAN UZAYLI AÇIKLAMASI…

Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.

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