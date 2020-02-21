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Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Cuma mesajları... Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma mesajları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Hadisli, ayetli cuma mesajlarının yanı sıra en güzel ve resimli cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz.

21.02.2020 07:12 - Son Güncelleme: 21.02.2020 07:12
Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Cuma mesajları burada... Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan cuma gününde, her hafta olduğu gibi bu gün de cuma mesajları en çok aranılanlar arasında. Birbirlerinin cumasını tebrik edecek olanlar en güzel cuma mesajlarını sorguluyor. İşte hadisli ve ayetli cuma mesajlarının yanı sıra paylaşılabilecek en güzel resimli cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)

Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)

Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...

Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!

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