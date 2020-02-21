Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Cuma mesajları burada... Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan cuma gününde, her hafta olduğu gibi bu gün de cuma mesajları en çok aranılanlar arasında. Birbirlerinin cumasını tebrik edecek olanlar en güzel cuma mesajlarını sorguluyor. İşte hadisli ve ayetli cuma mesajlarının yanı sıra paylaşılabilecek en güzel resimli cuma mesajları...