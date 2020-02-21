Cuma mesajları 2020: Hadisli ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar
Cuma mesajları... Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma mesajları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Hadisli, ayetli cuma mesajlarının yanı sıra en güzel ve resimli cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma mesajları burada... Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan cuma gününde, her hafta olduğu gibi bu gün de cuma mesajları en çok aranılanlar arasında. Birbirlerinin cumasını tebrik edecek olanlar en güzel cuma mesajlarını sorguluyor. İşte hadisli ve ayetli cuma mesajlarının yanı sıra paylaşılabilecek en güzel resimli cuma mesajları...
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)
EN YENİ CUMA MESAJLARI
● Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...
● Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!