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Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Corona virüsten korunmak için sosyal mesafenin önemine dikkat çekilirken, Corona cinsel yolla bulaşır mı sorusuna yanıt aranıyor. Çiftler için bir hayli önemli olan konuda, İngiliz doktor Alex George ve cinsel sağlık uzmanı Alix Fox koronavirüs döneminde cinsellik ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi.

30.03.2020 17:18 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:19
Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Corona cinsel yolla bulaşır mı? Corona virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Karantina döneminde olan çiftler bu virüsten korunmak için sosyal teması azaltma yoluna gidiyor. Ancak merak edilen konulardan birisi de Corona virüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı oldu. İngiliz doktor Alex George ve cinsel sağlık uzmanı Alix Fox koronavirüs döneminde cinsellik ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi.

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Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

CORONA CİNSEL YOLLA BULAŞIR MI?

Bir ilişki içindeyseniz, bu kişiyle birlikte yaşıyor ve aynı ortamı paylaşıyorsanız, seks durumunuzda bir değişiklik yaratmaz. Fakat ikinizden biri koronavirüs belirtileri gösteriyorsa aranızda güvenli mesafeyi korumalı ve evin içinde bile bir izolasyon uygulamalısınız. İdeali, evde bile herkesin iki metreden fazla birbirine yaklaşmaması aslında ama bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz.

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Eğer koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşündüğünüz biriyle öpüştüyseniz ya da cinsel ilişkiye girdiyseniz mutlaka kendinizi izole edin. Belirtileri gösterip göstermediğinizi gözleyin. Göstermeye başlarsanız o zaman kendinizi daha sıkı karantinaya alın.

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Virüsün tükürükle geçtiğini biliyoruz. Esasen koronavirüsün ağzınızdan ellerinize, cinsel organlarınıza ve bir diğer kişinin ağzına burnuna geçişine olanak veren her şey koronavirüsün bulaşma ihtimalini de artırır.

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Bu ihtimali en düşük düzeye çekmemiz gerekiyor. Onun için birlikte yaşamadığınız biriyle temas içinde olmamak gerçekten çok önemli.

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Şu ortamda yeni kişilerle cinsel ilişki kesinlikle tavsiye edilmiyor, çünkü sizde virüs varsa diğer kişiye geçirebilirsiniz. Virüsü taşıyan bazı kişilerin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini de unutmayın. Dolayısıyla tamamen sağlıklı hissediyor olsanız bile virüsü başkalarına geçiriyor olmanız mümkün ve bu da onların da virüsü yakın temas ile başkalarına geçirmesi demek.

Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?
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