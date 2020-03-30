Corona cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? Virüsten korunma yolları nelerdir?

Şu ortamda yeni kişilerle cinsel ilişki kesinlikle tavsiye edilmiyor, çünkü sizde virüs varsa diğer kişiye geçirebilirsiniz. Virüsü taşıyan bazı kişilerin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini de unutmayın. Dolayısıyla tamamen sağlıklı hissediyor olsanız bile virüsü başkalarına geçiriyor olmanız mümkün ve bu da onların da virüsü yakın temas ile başkalarına geçirmesi demek.

