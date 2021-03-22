Çoğumuz bunu bilmiyoruz! Muhabbet kuşları aslında...
Günümüzde pek çok kişinin evinde severek beslediği ve insanların en yakın dostlarından birisi olan muhabbet kuşları ülkemizde ve dünyada en çok yetiştirmek üzere alınan kuş türlerinden birisi. Özellikle konuşkan, sosyal yönlerinin kuvvetli olması ve insanlara olan yakınlığı nedeniyle muhabbet kuşları insanların en sevilen dostları arasında yer alıyor. Peki, papağan türleri içerisinde yer alan, evcil bir kuş türü olan muhabbet kuşlarının ana vatanlarının neresi olduğunu hiç duydunuz mu? İşte muhabbet kuşlarının asıl yaşadığı yer...
Papağanın en küçük türleri arasında yer alan muhabbet kuşları ülkemizde ve dünyada pek çok insanın severek beslediği evcil hayvanlar arasında yer alıyor. Papağan türlerinin en sevimlilerinden birisi olan muhabbet kuşları cana yakınlığı ve özellikle konuşma özelliğiyle dikkatleri yıllardır üzerine çekiyor. Evlerde bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanının neresi olduğunu biliyor musunuz? İşte muhabbet kuşlarının ana vatanı
İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir. Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü, muhabbet kuşları, dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedir. Evlerde beslenen muhabbet kuşları mavi, beyaz, tamamen sarı veya tamamen beyaz renge sahip olabildikleri gibi, çok farklı kombinasyonlarda olabilirler.
Birçok kuş gibi, muhabbet kuşlarının da tetrakromatik renk görüşleri bulunur. Buna ek olarak bu kuşlar, morötesi spektrumunda ışıkları da algılayabilmekte ve böylece morötesi ışıkla parlayan tüyleri sayesinde kur yapmaktadır. Gırtlak noktaları morötesi ışıkları yansıtabildiği gibi, bir kuşu diğerinden ayırmada kullanılmaktadır.