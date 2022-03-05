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Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "çocuk pornosu" soruşturmasında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden müstehcen görüntüleri alıp satan pedofili grubundaki 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Çözülen disketlerde 534 çocuk pornosu tespit edildi. Tutuklananlar arasında, Konya'da yakalanan ve deşifre edilen dijital belgelerinden müstehcen görüntülerin yanı sıra FETÖ elebaşının "sohbet" videoları ve "örgütsel toplantı" içerikli belgeler bulunan doktor da yer alıyor.

05.03.2022 15:03 - Son Güncelleme: 05.03.2022 15:14
Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "çocuk pornosu" soruşturmasında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden müstehcen görüntüleri alıp satan pedofili grubundaki 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Konya'da yakalanan ve deşifre edilen dijital belgelerinden müstehcen görüntülerin yanı sıra FETÖ elebaşının "sohbet" videoları ve "örgütsel toplantı" içerikli belgeler bulunan doktor da yer alıyor.

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Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel erişim sunucuları üzerinden sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan bir pedofili grubunu tespit ederek grubun kurucusunun "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek olduğunu belirlemişti.

Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğrafları servis eden, bunları para karşılığında alıp sattığı iddia edilen 5 şüpheli, salı günü İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

Yakalanan pedofili grubu arasında, Konya'da özel bir hastanede hekimlik yapan Orta Asya kökenli A.A. adlı doktorun da olduğu 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı.

Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

4 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri "adli kontrol" şartı uygulanarak salıverildi. Grubun kurucusu "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı erkek şüpheli ile Konya'da yakalanan A.A. adlı doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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