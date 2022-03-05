Çocuk pornosu satan pedofili sapıklar tutuklandı! Arşivden FETÖ elebaşının “sohbet“ videoları da çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel erişim sunucuları üzerinden sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan bir pedofili grubunu tespit ederek grubun kurucusunun "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek olduğunu belirlemişti.



