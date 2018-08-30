Cinsel performansı arttıran 12 besin

Kayısı:

A vitamini ve potasyum bakımından çok zengindir. Fazla tüketildiğinde sindirim sisteminizin hızla çalışmasına yardımcı olur. Kasların ve beyin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar ve cinsel gücü arttırır.

Fındık, fıstık, ceviz ve badem: Lif, protein ve vitamin bakımından zengindirler. Özellikle enerji verirler ve cinsel gücü arttırırlar. Bol protein ve B vitamini ihtiva eden bu yemişler bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.