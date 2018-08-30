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Cinsel performansı arttıran 12 besin

Sağlıklı bir cinsel yaşamın temel faktörlerinden biri de iyi beslenmekten geçiyor. İşte cinsel hayatı olumlu etkileyen o besinler...

30 Ağustos 2018 Perşembe, 22:57:26 Güncelleme: 23:01:50
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Cinsel performansı arttıran 12 besin

Hangi besinler cinsel hayatın doğru ilerlemesine yardımcı oluyor? İşte sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak için beslenme önerileri ve cinsel performansı artırıcı besinler:

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Cinsel performansı arttıran 12 besin

Kayısı:
A vitamini ve potasyum bakımından çok zengindir. Fazla tüketildiğinde sindirim sisteminizin hızla çalışmasına yardımcı olur. Kasların ve beyin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar ve cinsel gücü arttırır.
Fındık, fıstık, ceviz ve badem: Lif, protein ve vitamin bakımından zengindirler. Özellikle enerji verirler ve cinsel gücü arttırırlar. Bol protein ve B vitamini ihtiva eden bu yemişler bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

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Cinsel performansı arttıran 12 besin

İncir:
Şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekerini hızla yükselten şekerden olmadığı için tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Cinsel gücü arttırır.

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Cinsel performansı arttıran 12 besin

Muz:
Mineral, Magnezyum, demir, lif ve C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sperm üretimini arttırır.

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Cinsel performansı arttıran 12 besin

Greyfurt:
Karaciğeri çalıştıran, iştah açan ve cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu sabahları aç karnına içilmelidir.

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