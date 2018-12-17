Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Danışır'ın son hali.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:52:08
Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

ALİ UYANDIRAN

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Halis" karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

Ali Uyandıran, "Genç ve popüler oyuncularla çalışılması gayet normal fakat yaşayan usta oyuncuların desteği televizyon ve sinema sektöründe ciddiye alınmalı." dedi.

Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

Uyandıran, yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde halkın kendisini canlandırdıklarını söyledi. Usta oyuncuların günümüzde dizi ve sinema yapımlarında güçlükle yer bulduğunu belirten Uyandıran, şöyle devam etti:

Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

"Bir diziyi yıllarca ayakta tutarak izlenir halde televizyonda barındırmak çok güç. Şimdilerde birçok iş 'Bizimkiler' gibi değil. Komşuluk ilişkilerini anlatan, hakikaten apartmanda herkesin birbirini tanıdığı, öğretmene sevgi ve saygıyı, kapıcı kültürünü, Türk aile yapısını net bir şekilde ortaya koyan bir iş yapmışız.

Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?

Günümüzde bu bağlamda halkı televizyon ekranlarına bağlayacak çok dizi yok. Hatta şöyle diyebiliriz; çok dizi var ama azı iş yapıyor çünkü geçmişten günümüze gelen ve yaşayan usta oyuncuları bu yapımlarda göremiyoruz."

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