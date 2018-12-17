Çılgın Bediş dizisinin efsanesiydi bakın şimdi ne halde?
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Danışır'ın son hali.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 13:52:08
"Bir diziyi yıllarca ayakta tutarak izlenir halde televizyonda barındırmak çok güç. Şimdilerde birçok iş 'Bizimkiler' gibi değil. Komşuluk ilişkilerini anlatan, hakikaten apartmanda herkesin birbirini tanıdığı, öğretmene sevgi ve saygıyı, kapıcı kültürünü, Türk aile yapısını net bir şekilde ortaya koyan bir iş yapmışız.
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