Haberler Galeri Yaşam Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Sosyal medya bu akımla sallanıyor; Strawberry Challenge ya da Türkçe adıyla çilek deneyi. Bir TikTok kullanıcısı, satın aldığı çilekleri iki yemek kaşığı tuzu erittiği suya attı ve olanlar oldu. Çileklerin içinden çıkanlar mideleri bulandırdı. Tabi peşi sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı bunu denedi ve bir çoğu aynı sonuçlar karşılaştı. Peki bu çilek deneyi doğru mu, görüntüler gerçek mi? Twitter'da yayılan videosu ile sosyal medyayı sallayan çilek deneyi nasıl yapılır, içinden çıkan böcekler gerçek mi? İşte çilek deneyine dair tüm detaylar.

26.05.2020 11:21 - Son Güncelleme: 26.05.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





