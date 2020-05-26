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Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Sosyal medya bu akımla sallanıyor; Strawberry Challenge ya da Türkçe adıyla çilek deneyi. Bir TikTok kullanıcısı, satın aldığı çilekleri iki yemek kaşığı tuzu erittiği suya attı ve olanlar oldu. Çileklerin içinden çıkanlar mideleri bulandırdı. Tabi peşi sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı bunu denedi ve bir çoğu aynı sonuçlar karşılaştı. Peki bu çilek deneyi doğru mu, görüntüler gerçek mi? Twitter'da yayılan videosu ile sosyal medyayı sallayan çilek deneyi nasıl yapılır, içinden çıkan böcekler gerçek mi? İşte çilek deneyine dair tüm detaylar.

26.05.2020 11:21 - Son Güncelleme: 26.05.2020 11:21
Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan çileğin içinden çıkan böcekler videosu, pek çok tüketicinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Kurt, kırkayak, örümcek ve meyve sineği gibi böceklerin çileğin içinden nasıl çıktığını anlatan bir kullanıcı, paylaştığı videolar ile resmen şoke etti.

Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Ilık bir suyun içerisine tuz koyup karıştıran kullanıcı, çilekleri bu kabın içerisinde yarım saate yakın bekletti.

Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Bir süre sonra kabın içerisinde çeşitli böceklerin olduğunu fark etti.

Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti

Yapılan bu deney, sosyal medya üzerinden kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken akıllara bir kez daha meyve ve sebzelerin yeterince yıkanmaması durumunda nasıl tehlikeye yol açtığını getirdi.

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