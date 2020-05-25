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Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Sosyal medya bu akımla sallanıyor; Strawberry Challenge... Bir TikTok kullanıcısı, satın aldığı çilekleri iki yemek kaşığı tuzu erittiği suya attı ve olanlar oldu. Çileklerin içinden çıkanlar mideleri bulandırdı. Tabi peşi sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı bunu denedi ve bir çoğu aynı sonuçlar karşılaştı. Artık çilek yerken, ikinci kez düşünmeniz kaçınılmaz olacak. İşte akıllara zarar o görüntüler.

25.05.2020 15:32 - Son Güncelleme: 25.05.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





