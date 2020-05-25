Haberler Galeri Yaşam Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Sosyal medya bu akımla sallanıyor; Strawberry Challenge... Bir TikTok kullanıcısı, satın aldığı çilekleri iki yemek kaşığı tuzu erittiği suya attı ve olanlar oldu. Çileklerin içinden çıkanlar mideleri bulandırdı. Tabi peşi sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı bunu denedi ve bir çoğu aynı sonuçlar karşılaştı. Artık çilek yerken, ikinci kez düşünmeniz kaçınılmaz olacak. İşte akıllara zarar o görüntüler.

25.05.2020 15:32 - Son Güncelleme: 25.05.2020 15:32
Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Bu bir 'aslında yediklerimiz neler' haberi. Sosyal medya platformu TikTok'ta başlayan Strawberry Challenge görenlerin ağzını açık bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının iki kaşık tuz attığı suya, satın aldığı çilekleri dökmesiyle başladı. Sonrasında olanlar oldu.

Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Saniyeler sonrasında çileklerin içinden çıkanlar akıl alır gibi değil.

Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Böcekler, kurtçuklar, solucanlar ve pek çok bilinmeyen varlık.

Çileğin içinden öyle şeyler çıktı ki, akıllara zarar! Strawberry Challenge mideleri altüst etti

Tabi bu akım sosyal medyada çok kısa bir sürede yayıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul Boğazı renk değiştirdi! Havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı renk değiştirdi! Havadan görüntülendi