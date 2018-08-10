Yol Durumu

Çıkanlar herkesi şaşırttı

5.000 yıllık mezarda yatan çifti arkeologlar, Kazakistan'ın Romeo ve Juliet'i olarak nitelendirdi.

10 Ağustos 2018 Cuma, 08:54:26
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Çıkanlar herkesi şaşırttı
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Çıkanlar herkesi şaşırttı
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Çıkanlar herkesi şaşırttı
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Çıkanlar herkesi şaşırttı
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Çıkanlar herkesi şaşırttı

Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu.

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