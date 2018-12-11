Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

2- Eşinizle spor yapın

Eşinizle spor yaparak, bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Hem daha formda olursunuz hem de seks hayatınız daha güzel olur. Birlikte spor yapan çiftlerin % 94'ü, bu durumun ilişkilerine iyi geldiğini söylemektedir. Birbirinizi motive edersiniz ve birlikte bisiklete binmek ya da yürüyüşe çıkmak heyecan verici olabilir.