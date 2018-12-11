Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

İlişkinizin uzun ve mutlu sürmesi için yapılacak pek çok şey vardır. İşte size birkaç öneri...

11 Aralık 2018 Salı, 22:14:28 Güncelleme: 22:34:27
Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...
Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

1- Komik anılarınızı canlı tutun

İlişkilerinde kahkahayı eksik etmeyen çiftler "eski güzel günleri" unutmayan çiftler daha sağlıklı ve güçlü bir bağ kurar. İnsanlar aynı şeye kahkaha atabiliyorlarsa, birbirlerinin görüşlerine de önem verirler. Başkalarının anlamadığı, sadece iki kişi arasında olan espri konuları, ilişkiyi güçlendirir.

Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

2- Eşinizle spor yapın

Eşinizle spor yaparak, bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Hem daha formda olursunuz hem de seks hayatınız daha güzel olur. Birlikte spor yapan çiftlerin % 94'ü, bu durumun ilişkilerine iyi geldiğini söylemektedir. Birbirinizi motive edersiniz ve birlikte bisiklete binmek ya da yürüyüşe çıkmak heyecan verici olabilir.

Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

3- Birbirinizin başarılarını taktir edin

Eşiniz iş yerinde bir başarı elde ettiğinde ona gülümseyerek, gurur duyduğunuzu söylüyor musunuz? Heyecan verici durumlarda gösterdiğiniz tepkiler, kriz durumundaki tepkileriniz kadar önemlidir. Zor zamanlarda verdiğiniz tepkiler aslında ilişkinize çok da katkı sağlamaz. Onun başarısı ile yapacağınız bir kutlama, egosuna iyi gelecek, kendisini iyi hissedecektir.

Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...

4- Yatakta romantizmi ateşleyin

Romantik ilişkinizi devam ettirmenin en emin yollarından birisi, cinsel hayatınızı canlı tutmaktır. Aktif bir seks hayatı, ilişkinizin en önemli yapı taşlarından biridir. Eşinizle ne kadar sevişirseniz, isteğiniz de o kadar artar.

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