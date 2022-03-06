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CHP'nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

Türkiye yerli ve milli teknoloji atılımı yaparken CHP'li belediyelerin tek bildikleri ise heykel yapmak. Erzurum'da CHP'nin heykellerine çok güzel bir cevap geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor.

DHA
06.03.2022 10:09 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:14
CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

Kentin önemli tarihi eserlerini de 30 kamyon kara işleyen akademisyen ve öğrencilerin heykelleri 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 7 Mart Pazartesi başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF) görücüye çıkacak. Heykel Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat, Ata Buz Müzesi'nde yapılacak heykellerin de fuarda sergileneceğini söyledi.

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CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 7 Mart günü başlayacak. Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuarda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü de yaptığı kardan heykellerle katılacak.

CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapıyor. Dünyanın dikkatini çeken İHA ve SİHA'ların minyatürünü de buza işleyecek olan akademisyen ve öğrencilerin eserleri fuarda görülebilecek.

CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

EKSİ 10 DERECENİN ALTINDA ÇALIŞTILAR
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen öğrenciler, motorlu testereyle kestikleri kalıplara şekil vermeye çalışıyor.

CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

5 kişiyle birlikte TOGG'u yaptıklarını söyleyen Muhammet İşçi, heykellerin DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

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