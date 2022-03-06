CHP’nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapıyor. Dünyanın dikkatini çeken İHA ve SİHA'ların minyatürünü de buza işleyecek olan akademisyen ve öğrencilerin eserleri fuarda görülebilecek.