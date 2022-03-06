CHP'nin boş heykellerinden değil! Kardan TOGG ve milli muharip uçak heykeli
Türkiye yerli ve milli teknoloji atılımı yaparken CHP'li belediyelerin tek bildikleri ise heykel yapmak. Erzurum'da CHP'nin heykellerine çok güzel bir cevap geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor.
Kentin önemli tarihi eserlerini de 30 kamyon kara işleyen akademisyen ve öğrencilerin heykelleri 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 7 Mart Pazartesi başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF) görücüye çıkacak. Heykel Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat, Ata Buz Müzesi'nde yapılacak heykellerin de fuarda sergileneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 7 Mart günü başlayacak. Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuarda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü de yaptığı kardan heykellerle katılacak.
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapıyor. Dünyanın dikkatini çeken İHA ve SİHA'ların minyatürünü de buza işleyecek olan akademisyen ve öğrencilerin eserleri fuarda görülebilecek.