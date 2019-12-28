Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Kaçınılmaz ölüm!

Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. Verilen bilgiye göre ölümcül yaralar almayan aslan façayı bozdurmadan oradan uzaklaşmayı başarmış. Sırtlanlar hakkında meraklısına bilgi: Dünyanın en vahşi ve en çok korkulan hayvanların başında gelen sırtlan iken; yavrusu, birçok yönden dünyanın en tatlı hayvan yavrusu seçilmektedir.