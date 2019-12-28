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Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Kaçınılmaz ölüm!

Korkusuz aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Ölüm ise kaçınılmaz oldu. Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır.

28.12.2019 15:03 - Son Güncelleme: 08.01.2020 12:51
Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Korkusuz aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Vahşi doğada yaşanan görüntüler bazen akılalmaz olaylara dönüşebiliyor. Bu bağlamda cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir diğer olaysa ise; Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamadı. Bu fotoğraflar Afrika'nın vahşi yaşam alanlarında kaydedildi. Bakarken tüyleriniz diken diken olacak.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. Verilen bilgiye göre ölümcül yaralar almayan aslan façayı bozdurmadan oradan uzaklaşmayı başarmış. Sırtlanlar hakkında meraklısına bilgi: Dünyanın en vahşi ve en çok korkulan hayvanların başında gelen sırtlan iken; yavrusu, birçok yönden dünyanın en tatlı hayvan yavrusu seçilmektedir.

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