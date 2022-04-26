"Çelik kanatlar" Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan iki kadın pilot, meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.
26.04.2022 13:39 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:39
Hava araçlarıyla 41 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan iki kadın pilot, meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.
Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle doğrudan saldırı gücüne sahip olan Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev alan Pilot Komiser Ebru Melek ve Pilot Komiser Özge Karabulut da meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.