RAMAZAN İMSAKİYE
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"Çelik kanatlar" Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan iki kadın pilot, meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

26.04.2022 13:39 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:39
Çelik kanatlar Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor

Hava araçlarıyla 41 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan iki kadın pilot, meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

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Çelik kanatlar Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor

Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle doğrudan saldırı gücüne sahip olan Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev alan Pilot Komiser Ebru Melek ve Pilot Komiser Özge Karabulut da meslektaşlarının 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Çelik kanatlar Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor

Birçok kadına yol gösterip cesaretlendiren başarılı kadın pilotlardan Pilot Komiser Ebru Melek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komiser yardımcısı olarak başladığı mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Çelik kanatlar Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor

Pilotaj eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Melek, 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görevini gururla yaptığını söyledi.

Çelik kanatlar Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor

Mesleğinin zorlukları olduğunu ama pilot olmak isteyen kadınlara örnek olup, yol gösterip cesaretlendirdiklerinden dolayı gurur duyduklarını belirten Melek, şunları söyledi:

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