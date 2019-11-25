Canlı yaşamının kesin sonu... Sona yaklaşıyor muyuz? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri...

Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu bağlamda canlı yaşamının kesin sonu kıyamet. Kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. İşte büyük, küçük ve gerçekleşen olmak üzere bilmek istediğiniz kıyamet alametlerinin hepsi...

25.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 25.11.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





