Çanakkale'de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü
Çannakkale'de aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu isimli şahıs annesi Refika Karakoloğlu ve babası Ali Karakoloğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giden Mustafa Karakoloğlu muhtara cinayeti işlediğini itiraf etti. İşte olayın detayları...
12.06.2022 12:07 - Son Güncelleme: 12.06.2022 12:07
Çannakkale'de aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu isimli şahıs annesi Refika Karakoloğlu ve babası Ali Karakoloğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.