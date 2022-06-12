Vav TV İzle
Haberler Yaşam Çanakkale'de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Çanakkale'de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Çannakkale'de aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu isimli şahıs annesi Refika Karakoloğlu ve babası Ali Karakoloğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giden Mustafa Karakoloğlu muhtara cinayeti işlediğini itiraf etti. İşte olayın detayları...

12.06.2022 12:07 - Son Güncelleme: 12.06.2022 12:07
Çanakkale’de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Çannakkale'de aile katliamı yaşandı. Cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu isimli şahıs annesi Refika Karakoloğlu ve babası Ali Karakoloğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale’de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Dehşete düşüren olay dün, saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Çanakkale’de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

ANNESİNİ VE BABASINI BIÇAKLADI

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa Karakoloğlu, evlerinde annesi Refika ve babası Ali K.'yi bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.

Çanakkale’de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

MUHTARA İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra, babası tarafından işletilen köy kahvesine giderek durumu Muhtara Süleyman Yalçın'a anlattı.

Çanakkale’de aile katliamı! Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Muhtar tarafından durum Jandarmaya bildirmesi üzerine köye gelen Jandarma ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.

SON DAKİKA