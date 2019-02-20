Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.