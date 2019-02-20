Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)
Çanakkale'de korkutan deprem... Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirse de akıllara büyük İstanbul depreminin ne zaman meydana geleceği sorusu geldi. Peki İstanbul'da yakın bir zamanda deprem olcak mı? İşte Türkiye'nin ve dünyanın en büyük depremleri...
20.02.2019 23:30
- Son Güncelleme: 20.02.2019 23:46
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