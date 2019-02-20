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Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

Çanakkale'de korkutan deprem... Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirse de akıllara büyük İstanbul depreminin ne zaman meydana geleceği sorusu geldi. Peki İstanbul'da yakın bir zamanda deprem olcak mı? İşte Türkiye'nin ve dünyanın en büyük depremleri...

20.02.2019 23:30 - Son Güncelleme: 20.02.2019 23:46
Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstanbul'da da hissedildi.

Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

HALK SOKAĞA ÇIKTI
Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi.

Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem! Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? (Tarihteki en büyük depremler)

Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

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