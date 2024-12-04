Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

Kilo vermek denilince akla sıkı diyetler ve yorucu egzersizler geliyor, ancak günlük hayatınızda yapabileceğiniz basit değişiklikler de kilo kaybınıza destek olabilir. Öyle ki, buzlu su içmek, kahkaha atmak veya oturmak yerine ayakta durmak gibi alışkanlıklarla bile fark yaratabilirsiniz. Bilimsel araştırmalarla desteklenen bu şaşırtıcı yöntemler, terlemeden kalori yakmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir.

1. VÜCUDUNUZU AŞIRI SOĞUĞA MARUZ BIRAKIN Kulağa garip gelebilir ama soğuk hava, vücudun enerji harcamasını artırabilir. Soğuk sıcaklıklara maruz kalan vücut, ısısını korumak için daha fazla çalışır ve bu da metabolizmayı hızlandırır. PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kahverengi yağ dokusu (BAT), soğuk maruziyetle aktive olarak glikoz düzenlemesini iyileştirip kilo kaybına katkı sağlayabiliyor.

2. 10-15 DAKİKA KAHKAHA ATIN Kahkahalar sadece ruh halinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda enerji harcamanızı artırabilir. International Journal of Obesity'de yayımlanan bir araştırma, gülmenin enerji harcamasını %10-20 oranında artırdığını ve bu süre zarfında 10-40 kalori yakılabileceğini ortaya koyuyor.

3. AYAĞINIZI YERE VURMAYI DENEYİN Hareketsiz oturmak yerine, ayaklarınızı yere vurmak ya da hafifçe kıpırdanmak bile faydalı olabilir. Science dergisindeki bir çalışmaya göre, kıpırdanma egzersiz dışı aktivite termojenezini (NEAT) artırarak günlük 300 kaloriye kadar yakmanıza olanak tanıyabilir.