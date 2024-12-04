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Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

Kilo verme süreci, yalnızca diyet ve egzersizle sınırlı değil. Basit alışkanlıklar ve günlük rutinlerdeki küçük değişikliklerle bile kalori yakmak mümkün. İşte, terlemeden kilo vermenize yardımcı olabilecek 7 sıra dışı yol...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:46
Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

Kilo vermek denilince akla sıkı diyetler ve yorucu egzersizler geliyor, ancak günlük hayatınızda yapabileceğiniz basit değişiklikler de kilo kaybınıza destek olabilir. Öyle ki, buzlu su içmek, kahkaha atmak veya oturmak yerine ayakta durmak gibi alışkanlıklarla bile fark yaratabilirsiniz. Bilimsel araştırmalarla desteklenen bu şaşırtıcı yöntemler, terlemeden kalori yakmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

1. VÜCUDUNUZU AŞIRI SOĞUĞA MARUZ BIRAKIN

Kulağa garip gelebilir ama soğuk hava, vücudun enerji harcamasını artırabilir. Soğuk sıcaklıklara maruz kalan vücut, ısısını korumak için daha fazla çalışır ve bu da metabolizmayı hızlandırır. PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kahverengi yağ dokusu (BAT), soğuk maruziyetle aktive olarak glikoz düzenlemesini iyileştirip kilo kaybına katkı sağlayabiliyor.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

2. 10-15 DAKİKA KAHKAHA ATIN

Kahkahalar sadece ruh halinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda enerji harcamanızı artırabilir. International Journal of Obesity'de yayımlanan bir araştırma, gülmenin enerji harcamasını %10-20 oranında artırdığını ve bu süre zarfında 10-40 kalori yakılabileceğini ortaya koyuyor.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

3. AYAĞINIZI YERE VURMAYI DENEYİN

Hareketsiz oturmak yerine, ayaklarınızı yere vurmak ya da hafifçe kıpırdanmak bile faydalı olabilir. Science dergisindeki bir çalışmaya göre, kıpırdanma egzersiz dışı aktivite termojenezini (NEAT) artırarak günlük 300 kaloriye kadar yakmanıza olanak tanıyabilir.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

4. BUZLU SU İÇİN

Soğuk su içmek, termojenezi tetikleyerek metabolizmayı hızlandırabilir. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayımlanan araştırmaya göre, buzlu su içmek vücudu daha fazla enerji harcamaya teşvik eder. Bir bardak buzlu su yaklaşık 17 kalori yakabilir.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

5. SAKIZ ÇİĞNEYİN

Sakız çiğnemek, yalnızca nefesi tazelemekle kalmaz, aynı zamanda enerji harcamanızı artırabilir. Physiology & Behavior dergisinde yayımlanan bir çalışma, sakız çiğnemenin kalp atış hızını ve kalori yakımını artırdığını gösteriyor. Ayrıca, öğünlerde daha az kalori alımına da katkı sağlıyor.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

6. OTURMAK YERİNE AYAKTA DURUN

Gün içinde oturma sürenizi azaltarak daha fazla kalori yakabilirsiniz. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, altı saat boyunca ayakta durmak, oturmaya göre daha fazla enerji harcamanıza yardımcı oluyor.

Buzlu su için, sakız çiğneyin ve zayıflayın! Kalori yakmanın 7 şaşırtıcı yolu

7. SOĞUK DUŞ ALIN

Soğuk duşlar, kahverengi yağ dokusunu aktive ederek kalori yakımını artırabilir. Cell Metabolism'de yayımlanan bir çalışmada, soğuk duşların metabolizmayı hızlandırdığı ve kilo kaybına destek olduğu belirtiliyor.

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