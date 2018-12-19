Buzdan oteller göz kamaştırıyor! Dünyanın en ilginç otelleri
Buzdan oteller herkesin merak ettiği, ilgisini çektiği tatil yerleri olarak biliniyor. Kış sezonunun başlamasıyla yapılmaya başlayan bu otelleri sizler için derledik...
Kış tatilinize fark ve renk katmak için buzdan oteller ideal bir tercih. Her ne kadar tamamı buzdan inşa edilen bir odada, buzdan bir yatak üzerinde konaklama kulağa ürpertici bir fikir gibi de gelse, oteller misafirlerine konforlu bir deneyim yaşatmak için tüm imkanları sağlıyor. Buzun ışıltılı ve büyüleyici atmosferi bu otelleri romantik tatiller ve balayları için kusursuz kılarken, karda yapılan aktiviteler çocukla çıkılacak tatiller için de harika bir tercih oluyor.
Birçoğu bahar aylarında eriyen ve kışın yeniden inşa edilen bu otellerde hayatınızın tatil deneyimlerinden birini yaşamak isterseniz, sizin için seçtiğimiz dünyanın en iyi buz otellerine hemen göz atın.
ICEHOTEL (İSVEÇ)
Kuzey Kutup Dairesi'nin 40 kilometre uzağında bulunan bu buz otel her ilkbahar yok oluyor, ardından her kış, bütün odaları birer birer elle yeniden yontuluyor. Torne Nehri'nin buzları kullanılarak inşa edilen Icehotel, konuklarını havaalanından bir Husky ekibiyle karşılıyor ve otele transfer kızakla gerçekleşiyor.