Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
Matematikçi Stefan Mandel, geliştirdiği formülle lotoda şimdiye kadar farklı ülkelerde 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı.
9 Kasım 2018 Cuma, 19:16:42
Güncelleme: 19:18:34
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
Romanya ve Avustralya vatandaşı olan Mandel'in geliştirdiği yöntemle büyük ikramiyeyi kazanmak teoride mümkün. Ancak bunun için binlerce yatırımcının katkısı gerekiyor.
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
Romanya ve Avustralya vatandaşı olan Mandel'in geliştirdiği yöntemle büyük ikramiyeyi kazanmak teoride mümkün. Ancak bunun için binlerce yatırımcının katkısı gerekiyor.
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
İşte Mandel'in 6 adımda lotoyu tutturma formülü:
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
1) Muhtemel kombinasyonların sayısını hesaplayın. Örneğin Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar 6 sayı bilinmesi gerekiyor. Bu da toplam 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon anlamına geliyor.
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçi formülünü açıkladı
1) Muhtemel kombinasyonların sayısını hesaplayın. Örneğin Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar 6 sayı bilinmesi gerekiyor. Bu da toplam 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon anlamına geliyor.