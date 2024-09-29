Büyük deprem riski o ilde! Naci Görür uyardı, sıvılaşma tehlikesine dikkat! 7 üzerinde...

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programda önemli bilgiler paylaşıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Naci Görür , Anadolu'nun depreme yatkınlığı ve Kütahya'nın bu konuda karşılaştığı risklere dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya, tarihi depremlerle yüzleşiyor

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın tarihsel olarak büyük depremler yaşadığını belirterek, "Kütahya bir deprem kenti. Tarihi dönemlerde 7'nin üzerinde depremler yaşanmış. Özellikle doğuda doğrultu atımlı fayların etkin olduğu bölgelerde, batıda ise normal fayların egemen olduğu bir rejim var. Kütahya, bu iki rejim arasında geçişi simgeliyor." ifadelerini kullandı. Bu durumun, Kütahya'da diri fayların yoğunlaşmasına ve büyük depremler üretme potansiyeline yol açtığının altını çizdi.