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Büyük deprem riski o ilde! Naci Görür uyardı, sıvılaşma tehlikesine dikkat! 7 üzerinde...

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın hızla büyüyen kentsel yapısında deprem riskinin ciddiyetine dikkat çekti. Deprem kuşağında yer alan Kütahya'nın yapılaşma süreçlerinde bu riskin titizlikle değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Görür, acil durum yönetimine dair stratejilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Risk sürecine dair diğer detaylar ve Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları haberimizde...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:52
Büyük deprem riski o ilde! Naci Görür uyardı, sıvılaşma tehlikesine dikkat! 7 üzerinde...

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, büyüyen Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin titizlikle göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Kütahya gibi gelişen şehirlerde zemin etüdü ve yapı tasarımı süreçlerinde deprem güvenliğinin ön planda tutulması, riskleri azaltmak açısından kritik öneme sahip.

Büyük deprem riski o ilde! Naci Görür uyardı, sıvılaşma tehlikesine dikkat! 7 üzerinde...

Kütahya'da deprem riskine dikkat!

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programda önemli bilgiler paylaşıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Anadolu'nun depreme yatkınlığı ve Kütahya'nın bu konuda karşılaştığı risklere dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Büyük deprem riski o ilde! Naci Görür uyardı, sıvılaşma tehlikesine dikkat! 7 üzerinde...

Kütahya, tarihi depremlerle yüzleşiyor

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın tarihsel olarak büyük depremler yaşadığını belirterek, "Kütahya bir deprem kenti. Tarihi dönemlerde 7'nin üzerinde depremler yaşanmış. Özellikle doğuda doğrultu atımlı fayların etkin olduğu bölgelerde, batıda ise normal fayların egemen olduğu bir rejim var. Kütahya, bu iki rejim arasında geçişi simgeliyor." ifadelerini kullandı. Bu durumun, Kütahya'da diri fayların yoğunlaşmasına ve büyük depremler üretme potansiyeline yol açtığının altını çizdi.

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