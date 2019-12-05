Bursa'da 'don' uyarısı! Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz...
Yurdum insanı gerek içinde bulunduğu gülümseten durumlarla gerekse kendine has mizah anlayışıyla çok konuşulmaya devam ediyor. İşte onlardan biri tanesi de Bursa'dan. Bursa'da bir iç çamaşırı mağazasında yazan 'Bursa için don uyarısı' ve 'doğalgaz faturasını düşüren donlar burada' afişi dikkat çekti.
Mağazanın dış camına 'doğalgaz faturasını düşüren donlar burada' afişi asan Bağcı, içeride bulunan rafa ise, 'Bursa için don uyarısı' döviziyle dikkat çekti. Bağcı, "Hava soğuklarının kendisini iyiden hissettirmesiyle vatandaşlar, soba ve kombilerin derecelerini yükseltmek yerine farklı ısınma yollarına başvurdu. Kış kendini iyiden hissettirmeye başladı. Ancak yün içlikleri genelde üşüyenler, çok terleyenler ve siyatik ağrıları olanlar tercih ediyor.
Yünde bulunan boru şeklindeki lifler vücuttaki teri dışarı atarak insanı hasta olmaktan koruyor. Yün çok sağlıklı bir ısınma aracı. Yün giyenler kendini soğuktan sağlıklı bir şekilde koruyor. Bir de yün diye satılan orlonlar var, her yün diye satılan içlik yün değildir. Vatandaşlar yün içlikleri iyi bildikleri yerlerden alsın. Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan ürünler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Hakiki yün sağlıktır. Biz yazın bile müşterilerimize yün içlik satıyoruz. Çünkü yün teri emmiyor" dedi.