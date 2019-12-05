Bursa'da 'don' uyarısı! Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz...

Yünde bulunan boru şeklindeki lifler vücuttaki teri dışarı atarak insanı hasta olmaktan koruyor. Yün çok sağlıklı bir ısınma aracı. Yün giyenler kendini soğuktan sağlıklı bir şekilde koruyor. Bir de yün diye satılan orlonlar var, her yün diye satılan içlik yün değildir. Vatandaşlar yün içlikleri iyi bildikleri yerlerden alsın. Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan ürünler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Hakiki yün sağlıktır. Biz yazın bile müşterilerimize yün içlik satıyoruz. Çünkü yün teri emmiyor" dedi.