Bursa'da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!
Bursa'da iddiaya göre sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı. Genç kadını yumruklayan sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
29.05.2022 15:37 - Son Güncelleme: 29.05.2022 15:39
ETRAFA KÜFÜRLER SAVURDU
Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı.
Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.