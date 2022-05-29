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Bursa'da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Bursa'da iddiaya göre sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı. Genç kadını yumruklayan sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

29.05.2022 15:37 - Son Güncelleme: 29.05.2022 15:39
Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Bursa'da sarhoş bir adam genç kadını sokak ortasında darbetti.

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Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Edinilen bilgiye göre, sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

ETRAFA KÜFÜRLER SAVURDU

Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı.

Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı.

Bursa’da alkollü şahıs kız arkadaşını sokak ortasında dövdü!

Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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