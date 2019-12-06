Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı!

Kanamayı bir türlü kesemediler! Görenler şoka girdi! Burnundan iğrenç bir şey çıktı... Ortaya çıkan o görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Bu anlamda Çin'den gelen bu görüntüler yok artık dedirtecek cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı.

06.12.2019 13:09 - Son Güncelleme: 16.12.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





