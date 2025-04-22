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Burdur'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kafa kafaya çarpışan iki otomobil yanarak hurdaya döndü. İşte olay yerinden görüntüler...

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AJANSLAR
Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Burdur Yazıköy'de kafa kafaya çarpışan iki otomobi yanarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, dün (21 Nisan) saat 19.10 sıralarında merkeze bağlı Yazıköy köyü Burdur-Çardak Lavanta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan C.(48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile Ünal Demir (68) idaresinde 15 DN 688 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da feci kaza!

Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ünal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Kazanın şerit ihlali sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR: AA