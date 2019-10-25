Bunu kimse fark edememişti! Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata!

Yeşilçam'ın Türk sinema sektöründe bir zamanlara damga vurmuştu. Yeşilçam, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın bir kısmında yer alan bir sokak.1980 öncesinde film film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri bu sokakta bulunduğu için Türk sinemasının kısaca Yeşilçam olarak anılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız.

25.10.2019 09:20 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





