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Bunu kimse fark edememişti! Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata!

Yeşilçam'ın Türk sinema sektöründe bir zamanlara damga vurmuştu. Yeşilçam, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın bir kısmında yer alan bir sokak.1980 öncesinde film film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri bu sokakta bulunduğu için Türk sinemasının kısaca Yeşilçam olarak anılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız.

25.10.2019 09:20 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:20
Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti

Yeşilçam ismi Türk sinemasına, İstanbul' un Beyoğlu semtinde Taksim' e yakın bir alanda bulunan Yeşilçam sokağı, 1980 öncesinde tüm film şirketlerinin yazıhanesinin bulunduğu bir sokak olması neticesinde girmiştir. Kısacası Türkiye'nin Hollywood'u Yeşilçam olmuştur. Tüm film şirketleri bu sokakta bulunmaktadır. Büyük imkânsızlık yaşayan Yeşilçam, gücün ve dayanıklılığın da simgesi olmuştur. Yaz kış yapraklarını dökmeyen çam ağacı gibi Yeşilçam sineması da her daim ayakta kalmayı başarmıştır.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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