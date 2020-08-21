Haberler Galeri Yaşam Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Çöp sandığımız birçok şey aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...

21.08.2020 07:24 - Son Güncelleme: 21.08.2020 07:24
Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Bunu gördükten sonra artık boş teneke kutularını atmayacaksınız! Meğer...

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı O ilin adı öyle bir yerden geliyor ki... Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor?
O ilin adı öyle bir yerden geliyor ki... Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor?