Bunu duyunca dudağınız uçuklayacak şaşıp kalacaksınız! Dünyadaki karınca sayısı bakın kaçmış... Hayatımızın her bir alanında karşımıza çıkan ve çok çalışkan olarak bilinen karıncaların nüfusunun ne kadar olduğu pek çok kişi merak ediliyor. Karıncaların günümüzde 12.000'den fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14.000 civarında türü olduğu sanılıyor. Peki, karıncaların nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyor musunuz? İşte karıncalar hakkında tüm bilgiler