Bunları biliyor musunuz?

Ayakkabıların arkasında bulunan bu askıların ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu askılar sayesinde ayakkabılarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ayakkabılarınızı yıkadıktan sonra kurutmak için asarken, mandal izi kalmadan kurutabilirsiniz. Çamaşır makinesine atarken de bu askılardan bağlayabilir ayakkabıları birarada tutabilirsiniz. Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu deliklere 'ejderha kapısı' deniyor. İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor. Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor.