Bunları biliyor musunuz?

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:16:50 Güncelleme: 10:30:29
Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?

Ayakkabıların arkasında bulunan bu askıların ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?

Bu askılar sayesinde ayakkabılarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?

Ayakkabılarınızı yıkadıktan sonra kurutmak için asarken, mandal izi kalmadan kurutabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?

Çamaşır makinesine atarken de bu askılardan bağlayabilir ayakkabıları birarada tutabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?
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