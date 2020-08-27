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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonucuna inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Pratik bilgiler içerisinde en ilginç olanlardan biriyle karşılaşmaya hazır olun. Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan turşu yapmak kolay ancak kıvamına gelmesi uzun bir zaman alıyor. Peki her istediğinizde turşu kurup yiyebileceğinizi ve bunu bulaşık makineniz sayesinde yapabileceğinizi söylesek? "Bulaşık makinesinde turşu mu olur?" demeyin, bakın nasıl oluyormuş.

27.08.2020 12:10 - Son Güncelleme: 27.08.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





