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Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

Yüzlerce internet sitesinde birçok zeka testi bulunuyor ve insanların dikkatini çekiyor. Çoğu basit gibi görünüyor ancak herkes cevabı bulamıyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? Bu sorulara bir kez daha dönüp bakacaksınız! İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

09.04.2020 18:12 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





