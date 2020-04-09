Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız
Yüzlerce internet sitesinde birçok zeka testi bulunuyor ve insanların dikkatini çekiyor. Çoğu basit gibi görünüyor ancak herkes cevabı bulamıyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? Bu sorulara bir kez daha dönüp bakacaksınız! İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...
Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri bile sınıfta bıraktı. Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözebiliyor. Bu soruları yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor..