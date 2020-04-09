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Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

Yüzlerce internet sitesinde birçok zeka testi bulunuyor ve insanların dikkatini çekiyor. Çoğu basit gibi görünüyor ancak herkes cevabı bulamıyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? Bu sorulara bir kez daha dönüp bakacaksınız! İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

09.04.2020 18:12 - Son Güncelleme:
Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri bile sınıfta bıraktı. Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözebiliyor. Bu soruları yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor..

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Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.

Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız

Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.

Bu zeka testini herkes çözemiyor! Bir döneme damgasını vuran mantık sorularına dönüp bir kez daha bakacaksınız
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