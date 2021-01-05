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Bu zamana kadar bu faydasını hiç duymamıştık ama hayat kurtarıyormuş! Eğer bakırı ayağınızın altına koyarsanız...
Bu zamana kadar bu faydasını hiç duymamıştık ama hayat kurtarıyormuş! Eğer bakırı ayağınızın altına koyarsanız...
Gün içerisinde yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları, önünden ayrılmadığımız televizyonlar ya da bilgisayar ekranları. Bu uyaranlar ciddi anlamda beyni zayıf düşürüyor. Bulunduğunuz ortama yayılan radyo frekansları için ise yapabilecek bir şeyiniz yok. Özellikle elektromanyetik dalgalar uyku problemlerinin başlıca sebebi. Her ne kadar modemi, bilgisayarı kapatsanız da, telefonu odanızdan uzaklaştırsanız da bu dalgalardan kurtuluş olmayınca iş başı düşüyor. Uzmanlar elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi konusunda uyararak "Bakır kullanın" tavsiyesinde bulundu.
05.01.2021 13:06
- Son Güncelleme: 05.01.2021 13:06
Gün boyu uyaran frekanslara maruz kalan beden sağlığımızın onarımı da sadece kaliteli bir uyku ile mümkün. Bedenimiz ancak iyi bir uykuyla kendini revize edip yeniliyor. Uyku kalitesi hem hücre yenilemesi sağlıyor hem de taze ve pırıl pırıl bir enerjiyle güne başlamamızı sağlıyor.
Bütün bir günün nasıl geçeceğini ise bir gece önceki uyku ve şartları belirliyor.
Ortama yayılmış radyo frekanslarla mücadele etmek ise neredeyse imkansız. Telefonu yatak odası dışına koymak, televizyonu, modemi kapatmak çözüm olmuyor.
Komşunuzun evinde açık olan modem dahi bu frekanslara maruz kalmanıza yol açıyor. Radyo frekanslardan ulaşan bu uyaranlarla beden uykuya girmekte zorlanıyor ve kalitesiz uyku sonrası zayıflamış manyetik alan hastalıklara davetiye çıkarıyor.
KALİTELİ UYKU İÇİN YATAK ODANIZDA BAKIR KULLANIN
Bakır elementinin topraklama etkisine dikkat çekerek yatak odalarında bakır kullanımının uyku kalitesini arttırmanız mümkün.