Haberler Galeri Yaşam Bu zamana kadar bu faydasını hiç duymamıştık ama hayat kurtarıyormuş! Eğer bakırı ayağınızın altına koyarsanız...

Bu zamana kadar bu faydasını hiç duymamıştık ama hayat kurtarıyormuş! Eğer bakırı ayağınızın altına koyarsanız...

Gün içerisinde yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları, önünden ayrılmadığımız televizyonlar ya da bilgisayar ekranları. Bu uyaranlar ciddi anlamda beyni zayıf düşürüyor. Bulunduğunuz ortama yayılan radyo frekansları için ise yapabilecek bir şeyiniz yok. Özellikle elektromanyetik dalgalar uyku problemlerinin başlıca sebebi. Her ne kadar modemi, bilgisayarı kapatsanız da, telefonu odanızdan uzaklaştırsanız da bu dalgalardan kurtuluş olmayınca iş başı düşüyor. Uzmanlar elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi konusunda uyararak "Bakır kullanın" tavsiyesinde bulundu.

05.01.2021 13:06 - Son Güncelleme: 05.01.2021 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





