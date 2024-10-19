Bu yöntem cildi manipüle ediyor: Bilim insanlarından cilt yaşlanmasını geciktiren yeni keşif

Cambridge Üniversitesi 'nde yer alan Wellcome Sanger Enstitüsü'nün "Hücre Atlası" projesi, insan vücudunun kök hücrelerden deri hücreleri üretme sürecine ışık tutuyor. Bu çığır açan buluş cildin yaşlanmasını geciktirmeye yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirme potansiyeli taşıyor. Araştırmanın detayları cilt sağlığı ve tedavisi alanında devrim yaratabilir nitelikte. İşte o keşfe dair merak edilenler...

İnsan Hücresi Atlası projesi kapsamında gerçekleştirilen yeni araştırmalar insan vücudunun kök hücrelerden deri hücreleri üretme sürecini aydınlatıyor. Cambridge Üniversitesi 'ndeki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar laboratuvar ortamında az miktarda insan cildi üretmeyi başardı. Bu bulgular cildin yaşlanmasını geciktirme potansiyeli taşımanın yanı sıra cilt nakli ve yara izlerinin önlenmesinde de kullanılabilir.

Cildi manipüle ederek yaşlanmayı geciktirmek

Projenin liderlerinden Prof. Muzlifah Haniffa, bu çalışmaların hastalıkları daha etkin bir şekilde tedavi etme noktasında önem taşıdığını paylaştı. "Cildi manipüle ederek yaşlanmayı önleyebilirsek daha az kırışıklığımız olacak," diyen Haniffa, gelişen araştırmaların cilt ve diğer organların gençleştirilmesine dair heyecan verici olanaklar sunduğunu ifade etti.