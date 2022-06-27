Bu yıl 661'nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı
Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 661'inci kez 40 kişilik davul ve zurna ekibinin Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaretleriyle başladı.
27.06.2022 13:29 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:42
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası başladı. Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsuru, 40 kişilik davul ve zurna ekibi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek, haftanın başlangıç müjdesini verdi.
Arkadaşlarım yaklaşık 3 aydır bu yılın hazırlıklarını yapıyorlar. Güreş alanımızda herhangi bir problem yok. Baştan sona yenilendi. Islak zemini, dualı çayırı, oturma tribünleri elden geçirildi. Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle, bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız" dedi.