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Bu yıl 661'nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 661'inci kez 40 kişilik davul ve zurna ekibinin Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaretleriyle başladı.

DHA
27.06.2022 13:29 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:42
Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası başladı. Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsuru, 40 kişilik davul ve zurna ekibi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek, haftanın başlangıç müjdesini verdi.

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Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Ekip, ilk olarak Başkan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Başkan Gürkan'ın gelenek gereği para verdiği ziyarette, Kırkpınar marşları çalındı.

Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Başkan Gürkan, pandemiden dolayı verilen uzun aranın ardından Kırkpınar'a devam edildiğini belirterek, "Bugün, Kırkpınar Haftası'nın açılış günü. Yağlı güreşlerimiz, geleneklerinde olduğu gibi 1 Temmuz Cuma günü başlayacak, 3 Temmuz Pazar günü de sona erecek.

Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mizin 661'incisinin güreş camiamıza, pehlivanlarımıza ve Edirne'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Arkadaşlarım yaklaşık 3 aydır bu yılın hazırlıklarını yapıyorlar. Güreş alanımızda herhangi bir problem yok. Baştan sona yenilendi. Islak zemini, dualı çayırı, oturma tribünleri elden geçirildi. Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle, bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız" dedi.

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