Bu yıl 661’nci kez düzenlenecek! Kırkpınar Haftası geleneksel davul-zurna ekibinin ziyaretiyle başladı

Arkadaşlarım yaklaşık 3 aydır bu yılın hazırlıklarını yapıyorlar. Güreş alanımızda herhangi bir problem yok. Baştan sona yenilendi. Islak zemini, dualı çayırı, oturma tribünleri elden geçirildi. Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle, bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız" dedi.