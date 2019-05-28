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Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Tatil sezonu yaklaşırken vatandaşlarımız seyahat rotalarını belirliyor. Bazı vatandaşların tatil tercihi yurt içi olurken, bazıları iş ve okul stresini yurt dışında atmayı planlıyor. Tatil için yurt dışına gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın birçoğunun önceliği ise vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler.

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi.

28.05.2019 07:24 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:25
Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi

Arjantin

90 gün vizesiz.

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